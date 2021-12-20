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Во втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:46
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Если бы выборы президента происходили в декабре 2021 года, то во втором туре выборов у действующего президента Владимира Зеленского есть преимущество над оппонентами, однако разница между кандидатами от 3-11% до 20%.

Источник: Опрос Киевского международного института социологии

Дословно: "Во втором туре выборов президента Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.

В паре Зеленский - Юлия Тимошенко соотношение 51,6% до 48,4%, но разница – в пределах статистической погрешности".

Детали: В частности, респондентам моделировались 5 ситуаций возможного второго тура выборов президента: Зеленский против Порошенко, Тимошенко, Бойко и Разумкова, а также пара Порошенко и Тимошенко.

По результатам опроса, Зеленский побеждает во втором туре Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором), Бойко (60,2% против 39,8%) и Разумкова (53,2% против 46,8%).

В то же время в паре Зеленский-Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, но разница – в пределах погрешности.

В паре Порошенко-Тимошенко 45,2% поддержали бы Порошенко, а 54,8% – Тимошенко.

 

Справка: КМИС провел опрос 9-17 декабря 2021 года методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI) было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5 %.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопроссоциологияпрезидентвиборы
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