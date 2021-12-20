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Білорусь значно скоротить дипломатичну присутність в країнах ЄС

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:50
Білорусь значно скоротить дипломатичну присутність в країнах ЄС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з главою МЗС Володимиром Макеєм, прем’єром Романом Головченком і главою АП Білорусі Ігорем Сергєєнком. Фото president.gov.by

Білорусь значно скоротить дипломатичну присутність у країнах Західної Європи та наростить у СНД, Китаї, інших країнах.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Ми значно скорочуємо дипломатичну присутність у європейських країнах. Не маю на увазі, що ми скорочуємо посольства, закордонні установи. Ми скорочуємо чисельність дипломатичного персоналу. Але його ми значною мірою перекидаємо на інші ділянки роботи, інші напрями, де вони будуть затребувані – це країни СНД, ми зміцнюємо низку посольств і країни далекої дуги", – сказав Макей.

За його словами, дипломатичну присутність Білорусі буде зміцнено у країнах, які для Мінська є стратегічно важливими партнерами, наприклад, у Китаї, Індії.

"Ми думаємо над відкриттям нових посольств в Африці, країнах, які є платоспроможними, і де затребувана наша продукція", – зазначив міністр.

"На Білорусь чиниться серйозний санкційний тиск. Це теж накладає відбиток на діяльність Міністерства закордонних справ та закордонних установ. Ми бачимо, що, на жаль, знизився рівень взаємодії наших закордонних установ з міністерствами закордонних справ країн акредитації. Це стосується насамперед Західної Європи. Водночас виникла потреба зміцнення нашої діяльності на інших флангах", – сказав він.

Нагадаємо, підконтрольний Александру Лукашенку Конституційний суд Білорусі 15 грудня дав оцінку санкціям Заходу щодо Білорусі, оголосивши, що вони є "порушенням міжнародного права". 

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Теми: ЛукашенкоБілорусьЄСдипломатичні відносини
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