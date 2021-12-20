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Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС

Понедельник, 20 декабря 2021, 11:50
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с главой МИД Владимиром Макеем, премьером Романом Головченко и главой АП Беларуси Игорем Сергеенко. Фото president.gov.by

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и увеличится в СНГ, Китае, других странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной степени опрокидываем на другие участки работы, другие направления, где они будут востребованы – это страны СНГ мы укрепляем ряд посольств и страны далекой дуги", – сказал Макей.

По его словам, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в странах, которые для Минска являются стратегически важными партнерами, например, в Китае, Индии.

"Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются платежеспособными и где востребована наша продукция", – отметил министр.

"На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление. Это тоже накладывает отпечаток на деятельность Министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается, прежде всего, Западной Европы. В то же время возникла необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", – сказал он.

Напомним, подконтрольный Александру Лукашенко Конституционный суд Беларуси 15 декабря дал оценку санкциям Запада в отношении Беларуси, объявив, что они являются "нарушением международного права".

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Темы: ЛукашенкоБеларусьЕСдипломатические отношения
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