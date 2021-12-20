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На наступні вибори "Слуга народу" візьме половину депутатів фракції – Арахамія

Понеділок, 20 грудня 2021, 12:18
На наступні вибори Слуга народу візьме половину депутатів фракції – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ. ФОТО С СОЦМЕРЕЖ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Глава фракції Давид Арахамія каже, що мінімум половина депутатів фракції "Слуга народу" потраплять до команди, яка візьме участь у наступних парламентських виборах.

Джерело: Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Половину точно (візьмемо)".

Деталі: Арахамія зазначив, що "Слугу народу" багато критикували, але з огляду на обмежений час на відбір кандидатів перед минулими виборами, то у фракції "не все так погано". Він також повідомив, що багато депутатів фракції вчаться.

Пряма мова: "Звичайно, є люди, які потрапляли у медійні прецеденти. Але є й хлопці, у яких сформувалося державне мислення, які за два з половиною роки помітно виросли. Це видно під час дискусій на засіданнях фракції. І мені це подобається".

Ми маємо і велику освітню програму, ми працюємо з Київським національним університетом ім. Шевченка… І я теж, до речі, навчаюсь в академії держуправління при президенті, яка належить до КНУ ім. Шевченка".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна Рада
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