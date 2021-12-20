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На следующие выборы "Слуга народа" возьмет половину депутатов фракции – Арахамия

Понедельник, 20 декабря 2021, 13:18
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО С СОЦСЕТЕЙ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Глава фракции Давид Арахамия говорит, что минимум половина депутатов фракции "Слуга народа" попадут в команду, которая примет участие в следующих парламентских выборах.

Источник: Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Половину точно (возьмем)".

Детали: Арахамия отметил, что "Слугу народа" много критиковали, но, учитывая ограниченное время на отбор кандидатов перед прошлыми выборами, то во фракции "не все так плохо". Он также сообщил, что многие депутаты фракции учатся.

Прямая речь: "Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится...

У нас есть и большая образовательная программа, мы работаем с Киевским национальным университетом им. Шевченко… И я тоже, кстати, учусь в академии госуправления при президенте, которая относится к КНУ им. Шевченко".

Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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