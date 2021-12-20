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Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:34
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримає понад 300 нардепів.

Джерело: Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300 із плюсом…

Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись, немає.

Виходить, створено якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує можливість обрати до законодавчого органу випадкових людей".

Деталі: За словами Арахамії, поки що це розмови "на кухні чи в їдальні парламенту", а не законодавча ініціатива.

Водночас, за його словами, мажоритарники від "Слуги народу" та багато інших цього хочуть.

Арахамія додав, що у парламенті з кожним днем ​​активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи (за партійними списками та мажоритаркою – голосування за кандидата).

Пряма мова: "З новою системою проекспериментували на місцевих виборах – побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь. У результаті йде боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами...

А тепер уявіть партійний відкритий список, який включає багато претендентів. Це виглядає погано, і зрештою дискредитує і "валить" всю політсилу".

Знати більше: Прощавай, мажоритарко! Що передбачає новий Виборчий кодекс

Українська правда
Теми: АрахаміяВерховна РадавибориСлуга народу


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