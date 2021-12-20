Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

Понеділок, 20 грудня 2021, 12:34
Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримає понад 300 нардепів.

Джерело: Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300 із плюсом…

Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись, немає.

Виходить, створено якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує можливість обрати до законодавчого органу випадкових людей".

Деталі: За словами Арахамії, поки що це розмови "на кухні чи в їдальні парламенту", а не законодавча ініціатива.

Водночас, за його словами, мажоритарники від "Слуги народу" та багато інших цього хочуть.

Арахамія додав, що у парламенті з кожним днем ​​активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи (за партійними списками та мажоритаркою – голосування за кандидата).

Пряма мова: "З новою системою проекспериментували на місцевих виборах – побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь. У результаті йде боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами...

А тепер уявіть партійний відкритий список, який включає багато претендентів. Це виглядає погано, і зрештою дискредитує і "валить" всю політсилу".

Знати більше: Прощавай, мажоритарко! Що передбачає новий Виборчий кодекс

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяВерховна РадавибориСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Арахамія
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: