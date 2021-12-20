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Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:34
Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия
ДАВИД АРАХАМИЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержит более 300 нардепов.

Источник: Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Весь парламент поддержит. Думаю, будет голосов 300 с плюсом…

Народные депутаты считают, что на огромных избирательных округах, которые существуют в настоящее время, невозможно добиться узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который на одном округе избирался 10 лет, округ увеличился в три раза – ни он людей не знает, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет.

Получается, созданы какие-то псевдоокруга, которые не работают, и существует вероятность избрать в законодательный орган случайных людей".

Детали: По словам Арахамии, пока это разговоры "на кухне или в столовой парламента", а не законодательная инициатива.

В то же время, по его словам, мажоритарщики от "Слуги народа" и многие другие этого хотят.

Арахамия добавил, что в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе (по партийным спискам и мажоритаркой – голосование за кандидата).

Прямая речь: "С новой системой проэкспериментировали на местных выборах – увидели очень много негатива. Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ. В результате идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами...

А теперь представьте партийный открытый список, который включает много претендентов. Это выглядит плохо, и в конечном итоге, дискредитирует и "валит" всю политсилу".

Узнать больше: Прощай, мажоритарка! Что предусматривает новый Избирательный кодекс

Украинская правда

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Темы: Арахамия Верховная РадавиборыСлуга народа
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