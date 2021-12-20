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Німеччина розглядає нові обмеження на контакти, щоб пом’якшити хвилю COVID-19

Понеділок, 20 грудня 2021, 12:51
Німеччина розглядає нові обмеження на контакти, щоб пом’якшити хвилю COVID-19
ФОТО: GETTY IMAGES

Німецькі лідери розглядають посилення обмежень на контакти та прискорена кампанії з введення підсилюючих доз вакцини, щоб пом’якшити силу п’ятої хвилі коронавірусу. 

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок лідери федеральних земель Німеччини та представники центральної влади на зустрічі обговорять потенційне посилення обмежень. 

Урядова науково-консультативна група заявила в неділю, що необхідно ще більше обмежити контакти людей, оскільки поки що дані показують, що тільки введення додаткових доз недостатньо для стримування поширення вірусу.

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст не виключив обмежень на контакти для людей, які були повністю вакциновані або пройшли повторну вакцинацію.

Проте міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах виключив локдаун перед Різдвом і сказав, що не чекає на "жорстку ізоляцію" і після свят.

У той же час Лаутербах закликав парламент якнайшвидше прийняти рішення про обов'язкову вакцинацію, щоб зупинити хвилю, що насувається.

За офіційними даними, близько 70,3% населення Німеччини вважаються повністю вакцинованими, а 31,5% отримали додаткову дозу вакцини. 

Федерація лікарень Німеччини (DKG) попередила, що п'ята хвиля може завдати важкого удару по тяжкохворих пацієнтах та призвести до масової нестачі персоналу через коронавірусну інфекцію.

Інституту Роберта Коха повідомив про 16 086 нових випадків коронавірусу протягом 24 годин у понеділок, що є найменшим зростанням з початку листопада. Число померлих у понеділок збільшилося на 119 і склало 108 352.

Нагадаємо, 18 листопада у Німеччині треті вихідні поспіль пройшли багатотисячні протести проти COVID-політики уряду.

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019Німеччинакоронавірускарантин
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