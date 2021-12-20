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Германия рассматривает новые ограничения на контакты, чтобы смягчить волну COVID-19

Понедельник, 20 декабря 2021, 13:51
ФОТО: GETTY IMAGES

Немецкие лидеры рассматривают усиление ограничений на контакты и ускоренную кампанию по введению усиливающих доз вакцины, чтобы смягчить силу пятой волны коронавируса.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник лидеры федеральных земель Германии и представители центральных властей на встрече обсудят потенциальное усиление ограничений.

Правительственная научно-консультативная группа заявила в воскресенье, что необходимо еще больше ограничить контакты людей, поскольку пока данные показывают, что введение дополнительных доз недостаточно для сдерживания распространения вируса.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрик Вюст не исключил ограничений на контакты для людей, полностью вакцинированных или прошедших повторную вакцинацию.

Однако министр здравоохранения Карл Лаутербах исключил локдаун перед Рождеством и сказал, что не ожидает "жесткой изоляции" и после праздников.

В то же время Лаутербах призвал парламент как можно быстрее принять решение об обязательной вакцинации, чтобы остановить надвигающуюся волну.

По официальным данным, около 70,3% населения Германии считаются полностью вакцинированными, а 31,5% получили дополнительную дозу вакцины.

Федерация больниц Германии (DKG) предупредила, что пятая волна может нанести тяжелый удар по тяжелобольным пациентам и привести к массовой нехватке персонала из-за коронавирусной инфекции.

Институт Роберта Коха сообщил о 16 086 новых случаях коронавируса в течение 24 часов в понедельник, что является наименьшим ростом с начала ноября. Число умерших в понедельник увеличилось на 119 и составило 108352.

Напомним, 18 ноября в Германии третьи выходные прошли многотысячные протесты против COVID-политики правительства.

Темы: Covid-2019Германиякоронавирускарантин
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