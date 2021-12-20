Германия рассматривает новые ограничения на контакты, чтобы смягчить волну COVID-19
Немецкие лидеры рассматривают усиление ограничений на контакты и ускоренную кампанию по введению усиливающих доз вакцины, чтобы смягчить силу пятой волны коронавируса.
Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".
Во вторник лидеры федеральных земель Германии и представители центральных властей на встрече обсудят потенциальное усиление ограничений.
Правительственная научно-консультативная группа заявила в воскресенье, что необходимо еще больше ограничить контакты людей, поскольку пока данные показывают, что введение дополнительных доз недостаточно для сдерживания распространения вируса.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрик Вюст не исключил ограничений на контакты для людей, полностью вакцинированных или прошедших повторную вакцинацию.
Однако министр здравоохранения Карл Лаутербах исключил локдаун перед Рождеством и сказал, что не ожидает "жесткой изоляции" и после праздников.
В то же время Лаутербах призвал парламент как можно быстрее принять решение об обязательной вакцинации, чтобы остановить надвигающуюся волну.
По официальным данным, около 70,3% населения Германии считаются полностью вакцинированными, а 31,5% получили дополнительную дозу вакцины.
Федерация больниц Германии (DKG) предупредила, что пятая волна может нанести тяжелый удар по тяжелобольным пациентам и привести к массовой нехватке персонала из-за коронавирусной инфекции.
Институт Роберта Коха сообщил о 16 086 новых случаях коронавируса в течение 24 часов в понедельник, что является наименьшим ростом с начала ноября. Число умерших в понедельник увеличилось на 119 и составило 108352.
Напомним, 18 ноября в Германии третьи выходные прошли многотысячные протесты против COVID-политики правительства.