В Україні продовжиться похолодання

У найближчі дві доби в Україні очікується холодна погода: пануватиме арктичне повітря, що переміщатиметься з північного сходу Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 20 грудня часом невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу, у південній частині країни та на Закарпатті вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

У Києві у вівторок часом невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 7-9° морозу.

22 грудня температура у східних, північно-східних областях та у Карпатах вночі 14-19° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній та західній частині країни вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу.

Без істотних опадів, лише у Криму невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця.

У столиці у середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.