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В Украине продолжится похолодание

Понедельник, 20 декабря 2021, 13:53
ФОТО UNSPLASH

В ближайшие двое суток в Украине ожидается холодная погода: будет господствовать арктический воздух, перемещающийся с северо-востока Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 20 декабря временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в южной части страны и на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В Киеве во вторник временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 7-9° мороза.

22 декабря температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем 8-13° мороза; в южной и западной части страны ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

В столице в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

Темы: погода
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