Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине продолжится похолодание

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:53
В Украине продолжится похолодание
ФОТО UNSPLASH

В ближайшие двое суток в Украине ожидается холодная погода: будет господствовать арктический воздух, перемещающийся с северо-востока Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 20 декабря временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в южной части страны и на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В Киеве во вторник временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 7-9° мороза.

22 декабря температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем 8-13° мороза; в южной и западной части страны ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

В столице в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, семь раненых
Все новости...
Реклама: