Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Австрія змінила правила в’їзду: туристичні поїздки знову можливі, але не для всіх

Понеділок, 20 грудня 2021, 14:27
Австрія. Фото pixabay.com

В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Австрії. 

Надалі поїздки без самоізоляції можливі лише для людей, які вакциновані від коронавірусу або нещодавно перехворіли. 

Обидві ці категорії також повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до прибуття. Для невакцинованих українців в’їзд з туристичною або діловою метою наразі неможливий. 

На австрійських ресурсах додатково зазначають, що не всі вакцини, які дозволяють в'їхати до Австрії, визнаються як перепустка до закладів, що фактично унеможливлює туристичну мандрівку. 

Так, щеплення вакциною Covishield, Sinopharm and Sinovac дозволяють в’їхати до країни, але з ними неможливо буде потрапити в готелі, ресторани, культурні заклади, на гірськолижні підйомники тощо.

В’їхати без щеплення, з подальшою самоізоляцією, можуть лише громадяни Австрії або інших країн ЄС та особи, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку передбачено обов'язкову онлайн реєстрацію, необхідність здачі тесту та можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним.

З цих обмежень передбачені винятки для вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження), та дітей до 6 років.

Підлітки 12-18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або супроводжуючими особами, можуть в’їздити за негативним ПЛР-тестом. 

Нагадаємо, під час загального локдауну в Австрії у листопаді й на початку грудня туристичні поїздки тимчасово були зовсім неможливими

Теми: Австріякоронавірустуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
Австрія
Австрія закриває кордони для невакцинованих від коронавірусу
Зеленський попросив ще три країни підтримати вступ України до ЄС
Канцлер Австрії проти використання "Північного потоку-2" як важіля впливу на Росію
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...