Австрія змінила правила в’їзду: туристичні поїздки знову можливі, але не для всіх

В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Австрії.

Надалі поїздки без самоізоляції можливі лише для людей, які вакциновані від коронавірусу або нещодавно перехворіли.

Обидві ці категорії також повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до прибуття. Для невакцинованих українців в’їзд з туристичною або діловою метою наразі неможливий.

На австрійських ресурсах додатково зазначають, що не всі вакцини, які дозволяють в'їхати до Австрії, визнаються як перепустка до закладів, що фактично унеможливлює туристичну мандрівку.

Так, щеплення вакциною Covishield, Sinopharm and Sinovac дозволяють в’їхати до країни, але з ними неможливо буде потрапити в готелі, ресторани, культурні заклади, на гірськолижні підйомники тощо.

В’їхати без щеплення, з подальшою самоізоляцією, можуть лише громадяни Австрії або інших країн ЄС та особи, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку передбачено обов'язкову онлайн реєстрацію, необхідність здачі тесту та можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним.

З цих обмежень передбачені винятки для вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження), та дітей до 6 років.

Підлітки 12-18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або супроводжуючими особами, можуть в’їздити за негативним ПЛР-тестом.

Нагадаємо, під час загального локдауну в Австрії у листопаді й на початку грудня туристичні поїздки тимчасово були зовсім неможливими.