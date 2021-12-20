Австрия изменила правила въезда: туристические поездки снова возможны, но не для всех

В Австрии с 20 декабря начали действовать новые условия туристических и деловых поездок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Австрии.

В дальнейшем поездки без самоизоляции возможны только для людей, вакцинированных от коронавируса или недавно переболевших.

Обе эти категории также должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия. Для невакцинированных украинцев въезд с туристической или деловой целью пока невозможен.

На австрийских ресурсах дополнительно отмечают, что не все вакцины, позволяющие въехать в Австрию, признают как пропуск в заведения, что делает туристическое путешествие фактически невозможным.

Так, прививки вакциной Covishield, Sinopharm and Sinovac позволяют въехать в страну, но с ними невозможно будет попасть в гостиницы, рестораны, культурные заведения, горнолыжные подъемники и т.д.

Въехать без прививки с последующей самоизоляцией могут только граждане Австрии или других стран ЕС и лица, имеющие разрешение на проживание в Австрии. В таком случае предусмотрена обязательная онлайн регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на пятый день, если тест будет отрицательным.

Из этих ограничений предусмотрены исключения для беременных женщин, лиц, которым противопоказана вакцинация (при наличии подтверждения) и детей до 6 лет.

Подростки 12-18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или сопровождающими лицами, могут въезжать с отрицательным ПЦР-тестом.

Напомним, во время всеобщего локдауна в Австрии в ноябре и начале декабря туристические поездки временно были совершенно невозможны.

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