Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом

Дипломати США та інших країн Групи семи візьмуть участь в в Комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 21 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З нетерпінням чекаємо на участь в Комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим досягненням року в боротьбі України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції" – йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦 Looking forward to attending Selection Commission Dec 21 for Specialized Anticorruption Prosecutor. This could be a great end-of-year achievement in 🇺🇦 fight against corruption. Ukrainians want reforms, a strong SAP. They don’t want corruption. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021

Нагадаємо, на початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

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