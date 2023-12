Дипломаты США и других стран G7 лично идут на отбор руководителя САП после проблем с конкурсом

Дипломаты США и других стран Группы семи примут участие в Комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С нетерпением ждем участия в Комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим достижением года в борьбе Украины с коррупцией. Украинцы хотят реформ, хотят мощную САП. Они не хотят коррупции", – говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦 Looking forward to attending Selection Commission Dec 21 for Specialized Anticorruption Prosecutor. This could be a great end-of-year achievement in 🇺🇦 fight against corruption. Ukrainians want reforms, a strong SAP. They don’t want corruption.