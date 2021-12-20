Дипломаты США и других стран G7 лично идут на отбор руководителя САП после проблем с конкурсом

Дипломаты США и других стран Группы семи примут участие в Комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С нетерпением ждем участия в Комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим достижением года в борьбе Украины с коррупцией. Украинцы хотят реформ, хотят мощную САП. Они не хотят коррупции", – говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦 Looking forward to attending Selection Commission Dec 21 for Specialized Anticorruption Prosecutor. This could be a great end-of-year achievement in 🇺🇦 fight against corruption. Ukrainians want reforms, a strong SAP. They don’t want corruption. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021

Напомним, в начале декабря послы стран G7 призвали избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора комиссию к полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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