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В українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої

Понеділок, 20 грудня 2021, 14:10
В українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої
фото: ДПСУ

У людей, які подорожують в окупований Крим, прикордонники виявляють заборонені предмети та товари, зокрема зброю та набої.

Джерело: Херсонський загін Державної прикордонної служби

Деталі: Зокрема, 19 січня на КПВВ "Каланчак" під час огляду речей у громадянина України, який направлявся в окупований Крим, прикордонники виявили пристрій для відстрілу гумових куль "ПМР", 7 набоїв до нього та документи на зброю.

Через порушення військовослужбовці відмовили українцю у пропуску на територію Криму.

У іншого громадянина України, який направлявся на автомобілі "TOYOTA" в бік окупованого Криму виявили 30 набоїв "Флобера".

Прикордонники радять подорожуючим ретельніше готуватись до поїздки та заздалегідь викладати заборонені для перевезення предмети.

 

Українська правда

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Теми: Кримокупація
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