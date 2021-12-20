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У тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны

Понедельник, 20 декабря 2021, 15:10
фото: ГПСУ

У людей, путешествующих в оккупированный Крым, пограничники обнаруживают запрещенные предметы и товары, в том числе оружие и патроны.

Источник: Херсонский отряд Государственной пограничной службы

Детали: В частности, 19 января на КПВВ "Каланчак" при осмотре вещей у гражданина Украины, который направлялся в оккупированный Крым, пограничники обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "ПМР", 7 патронов к нему и документы на оружие.

Из-за нарушений военнослужащие отказали украинцу в пропуске на территорию Крыма.

У другого гражданина Украины, который направлялся на автомобиле "TOYOTA" в сторону оккупированного Крыма, обнаружили 30 патронов "Флобера".

Пограничники советуют путешественникам тщательнейшим образом готовиться к поездке и заранее выкладывать запрещенные для перевозки предметы.

 

Украинская правда
Темы: Крымоккупация
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