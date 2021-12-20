Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь заявила про напад на своє посольство у Лондоні

Понеділок, 20 грудня 2021, 15:25
Білорусь заявила про напад на своє посольство у Лондоні
фото: news.zerkalo.io

У МЗС Білорусі повідомили про напад на посольство країни в Лондоні та викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Великої Британії.

Про це повідомило білоруське МЗС у понеділок, пише "Європейська правда".

За інформацією міністерства, інцидент стався увечері 19 грудня. 

Спочатку невідомі нібито "зіпсували" фасад будівлі, після чого "фізично атакували" білоруських дипломатів.

"Одному з них було завдано серйозних тілесних ушкоджень, була потрібна термінова медична допомога. В закладі охорони здоров'я діагностовано перелом носа, струс мозку легкого ступеня та травматичний перелом зуба", - заявили у відомстві.

Міністерство також повідомило, що дипломатична поліція Лондона затримала частину нападників. 

Стверджується, що ці люди, ймовірно, входять до об'єднання емігрантів "Надзея".

Через інцидент відомство викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії. 

Білоруська сторона висловила йому протест і вимагала провести ретельне розслідування атаки та покарати винних.

Теми: БілорусьВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Білорусь
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: