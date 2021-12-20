Беларусь заявила о нападении на свое посольство в Лондоне

В МИД Беларуси сообщили о нападении на посольство страны в Лондоне и вызвали на разговор временного поверенного в делах Великобритании.

Об этом сообщил белорусский МИД в понедельник, пишет "Европейская правда".

По информации министерства, инцидент произошел вечером 19 декабря.

Сначала неизвестные якобы "испортили" фасад здания, после чего "физически атаковали" белорусских дипломатов.

"Одному из них были причинены серьезные телесные повреждения, требовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностирован перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", - заявили в ведомстве.

Министерство также сообщило, что дипломатическая полиция Лондона задержала часть нападавших.

Утверждается, что эти люди, возможно, входят в объединение эмигрантов "Надзея".

По инциденту ведомство вызвало временного поверенного в делах Великобритании.

Белорусская сторона выразила ему протест и потребовала провести тщательное расследование атаки и наказать виновных.