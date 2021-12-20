Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Киян попереджають про сильний мороз і снігопад

Понеділок, 20 грудня 2021, 15:49
Киян попереджають про сильний мороз і снігопад
Фото pixabay.com

У Києві очікується значне похолодання – температура вночі знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9° –  ожеледиця та невеликий сніг.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "У Києві очікується значне зниження температури. 21 грудня температура вночі знизиться до 9-11°морозу, вдень до 7-9°. На дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Часом невеликий сніг".

Деталі: 22-23 грудня у місті утримається холодна погода, вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.

У КМДА нагадали, що у столиці вже розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов. Перелік адрес тут.  

Також повідомляється, що техніка КК "Київавтодор" уже готова виїхати на вулиці міста для ліквідації наслідків снігопаду, а дорожники вже розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: