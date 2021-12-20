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Киян попереджають про сильний мороз і снігопад

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:49
Фото pixabay.com

У Києві очікується значне похолодання – температура вночі знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9° –  ожеледиця та невеликий сніг.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "У Києві очікується значне зниження температури. 21 грудня температура вночі знизиться до 9-11°морозу, вдень до 7-9°. На дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Часом невеликий сніг".

Деталі: 22-23 грудня у місті утримається холодна погода, вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.

У КМДА нагадали, що у столиці вже розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов. Перелік адрес тут.  

Також повідомляється, що техніка КК "Київавтодор" уже готова виїхати на вулиці міста для ліквідації наслідків снігопаду, а дорожники вже розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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