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Киевлян предупреждают о сильном морозе и снегопаде

Понедельник, 20 декабря 2021, 16:49
Фото pixabay.com

В Киеве ожидается значительное похолодание – температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем ​​до 7-9° – гололедица и небольшой снег.

Источник: пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно КГГА: "В Киеве ожидается значительное понижение температуры. 21 декабря температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем ​​до 7-9°. На дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). Временами небольшой снег".

Детали: 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода, ночью 11-13° мороза, днем ​​6-8° мороза.

В КГГА напомнили, что в столице уже начали работать пункты обогрева, в которые может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий. Список адресов здесь. 

Также сообщается, что техника КК "Киевавтодор" уже готова выехать на улицы города для ликвидации последствий снегопада, а дорожники уже приступили к обработке противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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