Затриманий в Німеччині грузинський генерал має громадянство України - МЗС
Затриманий у Німеччині генерал Георгій Каландадзе, який обіймав посаду начальника Генштабу Грузії за президента Михеїла Саакашвілі, має українське громадянство, його справою вже зайнялись українські консули.
Про це в коментарі "Українській правді" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Посольство України в Німеччині поінформоване про затримання 19 грудня в аеропорту Берлін-Бранденбург українського громадянина Георгія Каландадзе", - розповів Ніколенко.
Для захисту інтересів Каландадзе також підключився його адвокат.
Каландадзе отримав громадянство України 20 грудня 2019 року указом президента Зеленського.
Георгій Каландадзе був оголошений у розшук правоохоронними органами Грузії. Його затримали 19 грудня в аеропорту Берліна.
Каландадзе покинув Грузію після зміни влади в 2012 році. В основному він жив в Україні, працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.
В Грузії йому загрожує від 14 до 17 років ув'язнення. У 2014 році, коли Каландадзе вже переїхав до України, йому заочно висунули звинувачення у тортурах та незаконному позбавленні волі громадянина Грузії Елберта Коберідзе.