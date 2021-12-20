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Затриманий в Німеччині грузинський генерал має громадянство України - МЗС

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:46
Затриманий в Німеччині грузинський генерал має громадянство України - МЗС
Георгій Каландадзе, Фото newsgeorgia.ge

Затриманий у Німеччині генерал Георгій Каландадзе, який обіймав посаду начальника Генштабу Грузії за президента Михеїла Саакашвілі, має українське громадянство, його справою вже зайнялись українські консули.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. 

"Посольство України в Німеччині поінформоване про затримання 19 грудня в аеропорту Берлін-Бранденбург українського громадянина Георгія Каландадзе", - розповів Ніколенко.

Українські консули вже взаємодіють із німецькими правоохоронцями задля з‘ясування причин затримання та надання громадянину консульської допомоги, додав він.

Для захисту інтересів Каландадзе також підключився його адвокат.

Каландадзе отримав громадянство України 20 грудня 2019 року указом президента Зеленського.

Георгій Каландадзе був оголошений у розшук правоохоронними органами Грузії. Його затримали 19 грудня в аеропорту Берліна.

Каландадзе покинув Грузію після зміни влади в 2012 році. В основному він жив в Україні, працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.

В Грузії йому загрожує від 14 до 17 років ув'язнення. У 2014 році, коли Каландадзе вже переїхав до України, йому заочно висунули звинувачення у тортурах та незаконному позбавленні волі громадянина Грузії Елберта Коберідзе.

Європейська правда

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Теми: НімеччинаГрузіяУкраїнаЗбройні силиМЗС
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