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У задержанного в Германии грузинского генерала есть гражданство Украины - МИД

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:46
Георгий Каландадзе, Фото newsgeorgia.ge

Задержанный в Германии генерал Георгий Каландадзе, занимавший должность начальника Генштаба Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, имеет украинское гражданство, его делом уже занялись украинские консулы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе", – рассказал Николенко.

Украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления гражданину консульской помощи, добавил он.

Для защиты интересов Каландадзе также подключился его юрист.

Каландадзе получил гражданство Украины 20 декабря 2019 года указом президента Зеленского.

Георгий Каландадзе был объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии. Он был задержан 19 декабря в аэропорту Берлина.

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он жил в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы. В 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинение в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Европейская правда

Темы: ГерманияГрузияУкраинаВооруженные силыМИД
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