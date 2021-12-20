Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У задержанного в Германии грузинского генерала есть гражданство Украины - МИД

Понедельник, 20 декабря 2021, 16:46
У задержанного в Германии грузинского генерала есть гражданство Украины - МИД
Георгий Каландадзе, Фото newsgeorgia.ge

Задержанный в Германии генерал Георгий Каландадзе, занимавший должность начальника Генштаба Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, имеет украинское гражданство, его делом уже занялись украинские консулы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе", – рассказал Николенко.

Украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления гражданину консульской помощи, добавил он.

Для защиты интересов Каландадзе также подключился его юрист.

Каландадзе получил гражданство Украины 20 декабря 2019 года указом президента Зеленского.

Георгий Каландадзе был объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии. Он был задержан 19 декабря в аэропорту Берлина.

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он жил в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы. В 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинение в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияГрузияУкраинаВооруженные силыМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, семь раненых
Все новости...
Реклама: