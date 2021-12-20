Навиписував собі премій на мільйони: радник міністра отримав підозру – слідство

Детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному заволодінні 2,15 млн гривень колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку", який наразі є позаштатним радником міністра енергетики України.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: В рамках досудового розслідування встановлено, що у 2019-2020 роках посадовець виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 млн гривень.

Наразі вказаній особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Джерела УП повідомили, що йдеться про Володимира Євдокімова, фігуранта справи про Роттердам+.