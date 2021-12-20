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Выписал себе премий на миллионы: советник министра получил подозрение – следствие

Понедельник, 20 декабря 2021, 18:05

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который является внештатным советником министра энергетики Украины.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источники УП сообщили, что речь идет о Владимире Евдокимове, фигуранте дела о Роттердам+.

Украинская правда
Темы: энергетикаКабинет министровНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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