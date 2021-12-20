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Росія оголосила персонами нон грата двох дипломатів Німеччини

Понеділок, 20 грудня 2021, 18:21

Росія оголосила, що вишле двох співробітників посольства Німеччини у відповідь на аналогічний крок Берліна. 

Про це повідомила пресслужба російського МЗС у понеділок, пише "Європейська правда".

20 грудня у російське МЗС був викликаний посол Німеччини у Москві Геза Андреас фон Гайр, оскільки 15 грудня уряд Німеччини визнав двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата.

Берлін оголосив про своє рішення після судового вироку у справі вбивства колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

"Послу ФРН було повідомлено про оголошення "persona non grata" двох дипломатичних співробітників посольства Німеччини в Росії в порядку симетричної відповіді на вищезгадане недружнє рішення уряду ФРН, а також акцентовано, що російська сторона незмінно адекватно реагуватиме пропорційно на будь-які потенційні конфронтаційні випади Берліна на нашу адресу в майбутньому", - заявили у відомстві.

Апеляційний суд Берліна 15 грудня засудив 56-річного росіянина Вадима "Соколова"-Красікова до довічного ув'язнення за вбивство етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі в берлінському парку 23 серпня 2019 року.

Суд визнав доведеним, що обвинувачений діяв від імені російської держави.



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