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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Германии

Понедельник, 20 декабря 2021, 18:21

Россия объявила, что вышлет двух сотрудников посольства Германии в ответ на аналогичный шаг Берлина.

Об этом сообщила пресс-служба российского МИД в понедельник, пишет "Европейская правда".

20 декабря в российский МИД был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, поскольку 15 декабря правительство Германии признало двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата.

Берлин объявил о своем решении после судебного приговора по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение Правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", - заявили в ведомстве.

Апелляционный суд Берлина 15 декабря приговорил 56-летнего россиянина Вадима "Соколова"-Красикова к пожизненному заключению за убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в берлинском парке 23 августа 2019 года.

Суд признал доказанным, что обвиняемый действовал от имени российского государства.

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