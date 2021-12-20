У "Дії" доступні ще три COVID-сертифікати
Понеділок, 20 грудня 2021, 21:20
З 20 грудня у "Дії" можна згенерувати три нові типи COVID-сертифікатів – на підставі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий.
Джерело: "Дія"
Дослівно: "Відсьогодні на порталі "Дія" можна згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів: на підставі результату ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років".
Деталі: Щоб згенерувати сертифікат, потрібно авторизуватися на порталі, натиснути "Послуги" – "Здоров’я" й обрати потрібний тип сертифіката, давши дозвіл на передачу даних.
Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей в Україні.
Українська правда