Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами
Понеділок, 20 грудня 2021, 23:40
Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару - загинули щонайменше 17 людей.
Джерело: AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів
Деталі: 68 людей зникли безвісти.
Водночас, щонайменше 45 людей було врятовано.
Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.
Генеральний директор Агентства Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстроване як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.