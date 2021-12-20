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Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами

Понеділок, 20 грудня 2021, 23:40
Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами
ФОТО: GETTY IMAGES

Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару - загинули щонайменше 17 людей.

Джерело: AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів

Деталі: 68 людей зникли безвісти.

Водночас, щонайменше 45 людей було врятовано.

Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд  і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.

Генеральний директор Агентства  Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстроване як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.

"Українська правда" в Threads

Теми: корабліАфрикааварія
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