Возле Мадагаскара затонул корабль с пассажирами
Понедельник, 20 декабря 2021, 23:40
Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара - погибли не менее 17 человек.
Источник: AP со ссылкой на Агентство морских и речных портов
Детали: 68 человек пропали без вести.
В то же время, по меньшей мере, 45 человек были спасены.
Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.
Генеральный директор Агентства Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.