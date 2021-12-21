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Возле Мадагаскара затонул корабль с пассажирами

Вторник, 21 декабря 2021, 00:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара - погибли не менее 17 человек.

Источник: AP со ссылкой на Агентство морских и речных портов

Детали: 68 человек пропали без вести.

В то же время, по меньшей мере, 45 человек были спасены.

Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.

Генеральный директор Агентства  Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

Темы: кораблиАфрикаавария
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