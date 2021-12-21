Арабська коаліція завдала авіаудару по єменському аеропорту

Cили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту у столиці Ємену Сані.

Джерело: BBC

Деталі: Сили повстанців утримують аеропорт протягом кількох років.

Зазначається, що аеропорт був центром гуманітарних операцій ООН. Коаліція закликала гуманітарних працівників ООН покинути цей район до того, як буде завдано ударів.

Коаліція заявила, що об'єкти аеропорту використовувалися для транскордонних атак.

Подробиці про збитки, завдані ударом, або про те, які конкретні цілі були вражені, не розкриваються. Водночас повідомляється, що удари вразили шість цілей, у тому числі райони, що використовуються для атак за допомогою дронів, навчання персоналу, розміщення інструкторів та стажистів та зберігання дронів.

За словами офіційного представника коаліції генерала Туркі аль-Малкі, знищення цілей не вплине на операційну спроможність аеропорту та на управління повітряним простором, повітряним рухом та наземним обслуговуванням.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну кризу в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.