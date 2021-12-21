Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арабская коалиция нанесла авиаудар по йеменскому аэропорту

Вторник, 21 декабря 2021, 01:42
ФОТО: GETTY IMAGES

Cили коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане.

Источник: BBC

Детали: Силы повстанцев удерживают аэропорт в течение нескольких лет.

Отмечается, что аэропорт являлся центром гуманитарных операций ООН. Коалиция призвала гуманитарных работников ООН покинуть этот район до того, как будут нанесены удары.

Коалиция заявила, что объекты аэропорта использовались для трансграничных атак.

Подробности об ущербе, нанесенном ударом, или о том, какие конкретные цели были поражены, не раскрываются. В то же время сообщается, что удары поразили шесть целей, в том числе районы, используемые для атак с помощью дронов, обучения персонала, размещения инструкторов и стажеров и хранения дронов.

По словам официального представителя коалиции генерала Турки аль-Малки, уничтожение целей не повлияет на операционную способность аэропорта и управление воздушным пространством, воздушным движением и наземным обслуживанием.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Иран поддержал хуситов.

Конфликт, рассматриваемый в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, самый большой гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч мирных жителей.

Темы: Саудовская Аравия
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
Саудовская Аравия
Арабская коалиция за сутки уничтожила около 200 хуситов в йеменском Марибе
В аэропорту Парижа задержан подозреваемый в убийстве саудовского журналиста Хашогги
Под Киевом граждане Саудовской Аравии на авто влетели в ворота резиденции Януковича
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...