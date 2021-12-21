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Арабская коалиция нанесла авиаудар по йеменскому аэропорту

Вторник, 21 декабря 2021, 00:42
Арабская коалиция нанесла авиаудар по йеменскому аэропорту
ФОТО: GETTY IMAGES

Cили коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане.

Источник: BBC

Детали: Силы повстанцев удерживают аэропорт в течение нескольких лет.

Отмечается, что аэропорт являлся центром гуманитарных операций ООН. Коалиция призвала гуманитарных работников ООН покинуть этот район до того, как будут нанесены удары.

Коалиция заявила, что объекты аэропорта использовались для трансграничных атак.

Подробности об ущербе, нанесенном ударом, или о том, какие конкретные цели были поражены, не раскрываются. В то же время сообщается, что удары поразили шесть целей, в том числе районы, используемые для атак с помощью дронов, обучения персонала, размещения инструкторов и стажеров и хранения дронов.

По словам официального представителя коалиции генерала Турки аль-Малки, уничтожение целей не повлияет на операционную способность аэропорта и управление воздушным пространством, воздушным движением и наземным обслуживанием.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Иран поддержал хуситов.

Конфликт, рассматриваемый в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, самый большой гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч мирных жителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саудовская Аравия
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