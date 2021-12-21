Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
Екс-президент США, республіканець, Дональд Трамп подав до суду на генерального прокурора штату Нью-Йорк Летицію Джеймс, щоб завадити їй продовжити розслідування щодо його компанії Trump Organization.
Джерело: Politico, BBC, The Guardian
Деталі: У позові стверджується, що Джеймс, демократка, "керується виключно політичною ворожістю і бажанням переслідувати, залякувати і вживати заходів у відповідь проти приватного громадянина, якого вона вважає своїм політичним опонентом".
Трамп заявляє, що Джеймс порушила його конституційні права, проводячи "політично вмотивоване розслідування".
Джеймс звинувачується у порушенні цивільних прав Трампа і Trump Organization. У позові вимагаються судові заборони, які вимагають від генерального прокурора "негайно припинити або, як мінімум, належним чином обмежити всі поточні розслідування" та які забороняють їй брати участь у будь-яких цивільних чи кримінальних позовах проти Трампа чи його ділового комплексу.
Джеймс відповіла, що розслідування "триватиме без зупинки".
Нагадаємо:
- Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг.
- Летиція Джеймс очолює окреме кримінальне розслідування.
- Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена.