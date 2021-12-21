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Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу

Вівторок, 21 грудня 2021, 02:45
Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
ФОТО: GETTY IMAGES

Екс-президент США, республіканець, Дональд Трамп подав до суду на генерального прокурора штату Нью-Йорк Летицію Джеймс, щоб завадити їй продовжити розслідування щодо його компанії Trump Organization.

Джерело: PoliticoBBC, The Guardian

Деталі: У позові стверджується, що Джеймс, демократка, "керується виключно політичною ворожістю і бажанням переслідувати, залякувати і вживати заходів у відповідь проти приватного громадянина, якого вона вважає своїм політичним опонентом".

Трамп заявляє, що Джеймс порушила його конституційні права, проводячи "політично вмотивоване розслідування".

Джеймс  звинувачується у порушенні цивільних прав Трампа і Trump Organization. У позові вимагаються судові заборони, які вимагають від генерального прокурора "негайно припинити або, як мінімум, належним чином обмежити всі поточні розслідування" та які забороняють їй брати участь у будь-яких цивільних чи кримінальних позовах проти Трампа чи його ділового комплексу.

Джеймс відповіла, що розслідування "триватиме без зупинки".

Нагадаємо:

  • Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг. 
  • Летиція Джеймс очолює окреме кримінальне розслідування.
  • Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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