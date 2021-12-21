Коронавірус: за добу в Україні додалося більше 6 тисяч хворих та понад 300 смертей
Вівторок, 21 грудня 2021, 08:20
За добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 346 людей померли.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих – 390 дітей та 180 медпрацівників.
Тож за минулу добу в Україні госпіталізували 1 061 особу, зафіксували летальних випадків – 346, одужали 18 850 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 616 716 осіб;
- одужало – 3 357 405 осіб;
- летальних випадків – 93 608;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Українська правда