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Коронавірус: за добу в Україні додалося більше 6 тисяч хворих та понад 300 смертей

Вівторок, 21 грудня 2021, 08:20
фото "Укрінформу"

За добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 346 людей померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 390 дітей та 180 медпрацівників.

Тож за минулу добу в Україні госпіталізували 1 061 особу, зафіксували летальних випадків – 346, одужали 18 850 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 616 716 осіб;
  • одужало – 3 357 405 осіб;
  • летальних випадків – 93 608;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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