Коронавірус: за добу в Україні додалося більше 6 тисяч хворих та понад 300 смертей

За добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 346 людей померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 390 дітей та 180 медпрацівників.

Тож за минулу добу в Україні госпіталізували 1 061 особу, зафіксували летальних випадків – 346, одужали 18 850 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні: