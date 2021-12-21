Коронавирус: за сутки в Украине прибавилось более 6 тысяч больных и более 300 смертей

За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 346 человек умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 390 детей и 180 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализирован 1 061 человек, зафиксировали летальных исходов – 346, выздоровели 18 850 пациентов.

За все время пандемии в Украине: