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Коронавирус: за сутки в Украине прибавилось более 6 тысяч больных и более 300 смертей

Вторник, 21 декабря 2021, 08:20
фото "Укринформа"

За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 346 человек умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 390 детей и 180 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализирован 1 061 человек, зафиксировали летальных исходов – 346, выздоровели 18 850 пациентов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 616 716 человек;
  • поправилось – 3 357 405 человек;
  • летальных исходов – 93 608;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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