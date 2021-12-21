Коронавирус: за сутки в Украине прибавилось более 6 тысяч больных и более 300 смертей
Вторник, 21 декабря 2021, 08:20
За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 346 человек умерли.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных – 390 детей и 180 медработников.
За прошедшие сутки в Украине госпитализирован 1 061 человек, зафиксировали летальных исходов – 346, выздоровели 18 850 пациентов.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 616 716 человек;
- поправилось – 3 357 405 человек;
- летальных исходов – 93 608;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.
Украинская правда