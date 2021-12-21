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У чиновника Білого дому, який контактував із Байденом, виявили ковід

Вівторок, 21 грудня 2021, 07:40
У чиновника Білого дому, який контактував із Байденом, виявили ковід
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Один із співробітників середнього рангу адміністрації президента США, який нещодавно контактував із Джо Байденом у президентському літаку, отримав позитивний результат COVID-тесту.

Джерело: заява прес-секретарки Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "У понеділок вранці співробітник середньої ланки, який не має регулярних контактів з президентом, отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Трьома днями раніше, у п'ятницю, цей співробітник провів близько 30 хвилин у безпосередній близькості від президента в літаку по дорозі з Оранжбургу, Південна Кароліна, у Філадельфію Пенсільванія.

Цей співробітник повністю вакцинований, у тому числі бустерною дозою вакцини, і його тест дав негативний результат перед посадкою на борт №1, як це обов'язково для всіх, хто подорожує з президентом. У цього співробітника симптоми не виявлялися до неділі, а у понеділок він пройшов обстеження".

Деталі: Повідомляється, що вранці 20 грудня, дізнавшись про позитивний результат тесту співробітника, Байден пройшов ПЛР-тест та отримав негативний результат. Його знову перевірять у середу.

Зазначається, що президент США продовжить дотримуватися запланованого розпорядку дня.

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірус
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