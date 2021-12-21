Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У чиновника Білого дому, який контактував із Байденом, виявили ковід

Вівторок, 21 грудня 2021, 08:40
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Один із співробітників середнього рангу адміністрації президента США, який нещодавно контактував із Джо Байденом у президентському літаку, отримав позитивний результат COVID-тесту.

Джерело: заява прес-секретарки Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "У понеділок вранці співробітник середньої ланки, який не має регулярних контактів з президентом, отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Трьома днями раніше, у п'ятницю, цей співробітник провів близько 30 хвилин у безпосередній близькості від президента в літаку по дорозі з Оранжбургу, Південна Кароліна, у Філадельфію Пенсільванія.

Цей співробітник повністю вакцинований, у тому числі бустерною дозою вакцини, і його тест дав негативний результат перед посадкою на борт №1, як це обов'язково для всіх, хто подорожує з президентом. У цього співробітника симптоми не виявлялися до неділі, а у понеділок він пройшов обстеження".

Деталі: Повідомляється, що вранці 20 грудня, дізнавшись про позитивний результат тесту співробітника, Байден пройшов ПЛР-тест та отримав негативний результат. Його знову перевірять у середу.

Зазначається, що президент США продовжить дотримуватися запланованого розпорядку дня.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна

Усі новини...
США
На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США
Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”
Останні новини
07:27
Штаб: Окупанти поранили українського військового
06:55
На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята
05:55
28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад
04:48
Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid
03:50
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
01:50
У Греції — третя за тиждень аварія човна з мігрантами, є загиблі
00:50
Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19
23:50
Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово
23:12
Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"
Усі новини...