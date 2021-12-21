У чиновника Белого дома, контактировавшего с Байденом, обнаружили ковид

Один из сотрудников среднего ранга администрации президента США, недавно контактировавший с Джо Байденом в президентском самолете, получил положительный результат COVID-теста.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Дословно: "В понедельник утром сотрудник среднего звена, который не имеет регулярных контактов с президентом, получил положительный результат теста на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провел около 30 минут в непосредственной близости от президента в самолете по пути из Оранжбурга, Южная Каролина, в Филадельфию, штат Пенсильвания.

Этот сотрудник полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой вакцины, и его тест дал отрицательный результат перед посадкой на борт №1, как это требуется для всех, кто путешествует с президентом. У этого сотрудника симптомы не проявлялись до воскресенья, а в понедельник он прошел обследование".

Детали: Сообщается, что утром 20 декабря, узнав о положительном результате теста сотрудника, Байден прошел ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Он будет снова проверен в среду.

Отмечается, что президент США продолжит следовать запланированному распорядку дня.