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Синоптики прогнозують морози до -19°

Вівторок, 21 грудня 2021, 08:51
фото з Facebook Євгенії Нестерович

В Україні найближчими днями очікується холодна погода, без істотних опадів, з температурою до 19° морозу вночі, потепління прийде лише з 25 грудня.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 21 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 5-10° морозу; у південній частині 1-6° морозу; в Карпатах 8-13° морозу.

За даними синоптиків, 22-23 грудня в країні збережеться холодна погода. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 14-19° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній частині та західних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу. Без істотних опадів, лише 22 грудня в Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

24 грудня в Україні буде без опадів; температура вночі 7-13° морозу, вдень 2-8° морозу, у східних областях вночі 14-19° морозу, вдень 5-10° морозу.

25 грудня у західних областях мокрий сніг та дощ, на решті території сніг, вдень із дощем (на північному сході сніг); температура вночі 2-8° морозу, на сході до 12° морозу, у західних областях протягом доби, вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла (на півдні 0-5° тепла).

У столичному регіоні 21 грудня хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура по Києву протягом доби 7-9° морозу; по області - 5-10° морозу.

22-23 грудня у Києві буде холодна погода з температурою вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу. Без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

24 грудня у столиці без опадів; температура вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу. 25 грудня вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Теми: погода


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