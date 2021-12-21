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Синоптики прогнозируют морозы до -19°

Вторник, 21 декабря 2021, 08:51
фото из Facebook Евгении Нестерович

В Украине в ближайшие дни ожидается холодная погода, без существенных осадков, с температурой до 19° мороза ночью, потепление придет только с 25 декабря.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 21 декабря в Украине облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​5-10° мороза; в южной части 1-6° мороза; в Карпатах 8-13° мороза.

По данным синоптиков, 22-23 декабря в стране сохранится холодная погода. Температура ночью 10-15° мороза, днем ​​4-9° мороза; в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем ​​8-13° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза. Без осадков, лишь 22 декабря в Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

24 декабря в Украине без осадков; температура ночью 7-13° мороза, днем ​​2-8° мороза, в восточных областях ночью 14-19° мороза, днем ​​5-10° мороза.

25 декабря в западных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории снег, днем ​​с дождем (на северо-востоке снег); температура ночью 2-8° мороза, на востоке до 12° мороза, в западных областях в течение суток, днем ​​в Украине от 3° мороза до 3° тепла (на юге 0-5° тепла).

В столичном регионе 21 декабря облачно с прояснениями, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву в течение суток 7-9° мороза; по области – 5-10° мороза.

22-23 декабря в Киеве будет холодная погода с температурой ночью 10-15° мороза, днем ​​4-9° мороза. Без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

24 декабря в столице без осадков; температура ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза. 25 декабря ночью снег, днем ​​мокрый снег и дождь; температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Темы: погода
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