Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики прогнозируют морозы до -19°

Вторник, 21 декабря 2021, 07:51
Синоптики прогнозируют морозы до -19°
фото из Facebook Евгении Нестерович

В Украине в ближайшие дни ожидается холодная погода, без существенных осадков, с температурой до 19° мороза ночью, потепление придет только с 25 декабря.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 21 декабря в Украине облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​5-10° мороза; в южной части 1-6° мороза; в Карпатах 8-13° мороза.

По данным синоптиков, 22-23 декабря в стране сохранится холодная погода. Температура ночью 10-15° мороза, днем ​​4-9° мороза; в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем ​​8-13° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза. Без осадков, лишь 22 декабря в Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

24 декабря в Украине без осадков; температура ночью 7-13° мороза, днем ​​2-8° мороза, в восточных областях ночью 14-19° мороза, днем ​​5-10° мороза.

25 декабря в западных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории снег, днем ​​с дождем (на северо-востоке снег); температура ночью 2-8° мороза, на востоке до 12° мороза, в западных областях в течение суток, днем ​​в Украине от 3° мороза до 3° тепла (на юге 0-5° тепла).

В столичном регионе 21 декабря облачно с прояснениями, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву в течение суток 7-9° мороза; по области – 5-10° мороза.

22-23 декабря в Киеве будет холодная погода с температурой ночью 10-15° мороза, днем ​​4-9° мороза. Без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

24 декабря в столице без осадков; температура ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза. 25 декабря ночью снег, днем ​​мокрый снег и дождь; температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: