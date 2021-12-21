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Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про "гарантії безпеки"

Вівторок, 21 грудня 2021, 08:00
Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про гарантії безпеки
Джек Салліван. фото Білого дому

Радник президента США з нацбезпеки у розмові з помічником президента РФ заявив, що діалог з Росією з питань щодо так званих "гарантій безпеки" буде можливий тільки якщо стосуватиметься занепокоєнь США щодо дій Росії та відбуватиметься у координації з європейськими союзниками та партнерами. 

Про розмову Джейка Саллівана з Юрієм Ушаковим йдеться у заяві на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Він (Салліван. - ЄП.) чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами. 

Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - заявив Білий дім.

Салліван підкреслив готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ. 

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів  про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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Теми: СШАРосіявійна
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