Советник Байдена обсудил с Кремлем условия переговоров о "гарантиях безопасности"

Советник президента США по нацбезопасности в разговоре с помощником президента РФ заявил, что диалог с Россией по вопросам так называемых "гарантий безопасности" будет возможен только если будет касаться обеспокоенностей США действиями России и будет проходить в координации с европейскими союзниками и партнерами.

О разговоре Джейка Салливана с Юрием Ушаковым говорится в заявлении на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Он (Салливан. - ЕП.) четко дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших беспокойств по поводу действий России и происходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами.

Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", – заявил Белый дом.

Салливан подчеркнул готовность США участвовать в дипломатических переговорах по нескольким каналам, включая двустороннее взаимодействие, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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