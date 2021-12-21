Журналістка Мирослава Гонгадзе повертається в Україну у зв’язку з призначенням на посаду керівника "Голосу Америки" в Східній Європі.

Джерело: "Голос Америки", Гонгадзе у Facebook

Дослівно "Голос Америки": "Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні".

Пряма мова Гонгадзе: ""Голос Америки" відіграє важливу роль джерела новин, якому довіряють українці. Я з нетерпінням очікую на можливість донести інформацію про Україну, яка є ключовим полем битви за демократію, а також більш широкого регіону, до світової аудиторії".

Деталі: Повідомляється, що Гонгадзе переїде до Києва в 2022 році.

Мовник додав, що призначення Гонгадзе "розширить мовлення в регіоні, який потерпає від гібридної війни та дезінформації".

Для довідки: Мирослава Гонгадзе – українська телеведуча, журналістка, юрист; вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Після вбивства чоловіка вона отримала політичний притулок у США і з 2001 року разом із дітьми оселилася в передмісті Вашингтона. Гонгадзе з 2004 року працює в "Голосі Америки" у США.

Вона нещодавно завершила річну програму для журналістів у Гарварді, під час якої приділяла увагу дослідженню стратегій висвітлення російської інформаційної війни.