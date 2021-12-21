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Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину

Вторник, 21 декабря 2021, 09:39
Мирослава Гонгадзе. Фото с Facebook

Журналистка Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину в связи с назначением на должность руководителя "Голоса Америки" в Восточной Европе.

Источник: "Голос Америки", Гонгадзе в Facebook 

Дословно "Голос Америки": "С интенсивным накоплением российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе".

Прямая речь Гонгадзе: "Голос Америки" играет важную роль источника новостей, которому доверяют украинцы. Я с нетерпением жду возможности донести информацию об Украине, которая является ключевым полем битвы за демократию, а также более широкого региона, до мировой аудитории".

Детали: Сообщается, что Гонгадзе переедет в Киев в 2022 году.

"Голос Америки" добавил, что назначение Гонгадзе "расширит вещание в регионе, который страдает от гибридной войны и дезинформации".

Для справки: Мирослава Гонгадзе – украинская телеведущая, журналистка, юрист; вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

После убийства мужа она получила политическое убежище в США и с 2001 года вместе с детьми поселилась в пригороде Вашингтона. Гонгадзе с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США.

Она недавно закончила годовую программу для журналистов в Гарварде, в ходе которой уделяла внимание исследованию стратегий освещения российской информационной войны.

Темы: ГонгадзеСМИСШАУкраина
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