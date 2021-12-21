Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Краще втрачені плани, ніж втрачене життя": ВООЗ закликала на свята посидіти вдома

Вівторок, 21 грудня 2021, 09:58
голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. фото з Вікіпедії

Всесвітня організація з охорони здоров'я закликала людей змінити цьогорічні святкові плани та скасувати поїздки та зустрічі, аби запобігти поширенню штаму "Омікрон" та надмірному навантаженню на медичні системи своїх країн.

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, якого цитує BBC News Україна

Пряма мова: "Краще втратити плани, ніж втратити життя…

Всі ми втомилися від цієї пандемії. Всі ми хочемо провести час із родиною та друзями. Всім хочеться повернутися до норми. Найшвидший шлях до цього для усіх нас - політичних лідерів та пересічних громадян - ухвалювати складні рішення, які допоможуть захистити нас самих та інших.

У деяких випадках це означатиме, що ви відмовитеся від якихось планів взагалі або перенесете їх. Краще скасувати щось зараз та відсвяткувати згодом, аніж відсвяткувати і пізніше журбу мати".

Деталі: Водночас за словами голови ВООЗ, пандемію можна подолати вже у 2022 - за умови, що 70% населення кожної країни буде вакицновано до середини року.

Заклики голови ВООЗ пролунали тоді, як стало відомо, що штам "Омікрон" став домінуючим у поширенні коронавірусу у США.

За словами Гебреїсуса, є ознаки того, що "Омікрон" "шириться набагато швидше, ніж штам "Дельта"".

У Білому домі заявили, що адміністрація президента Байдена "не збирається закривати країну на свята". Проте провідний радник з питань пандемії доктор Ентоні Фаучі заявив, що подорожі на Різдво пришвидшать поширення "Омікрону" навіть серед повністю вакцинованих.

Водночас низка європейських країн, серед яких Франція, Італія та Німеччина, посилили обмеження, аби пригальмувати поширення нового штаму. Нідерланди запровадили жорсткий карантин на увесь час різдвяних свят.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

Усі новини...
коронавірус
У чиновника Білого дому, який контактував із Байденом, виявили ковід
Коронавірус: за добу в Україні додалося більше 6 тисяч хворих та понад 300 смертей
Україна опустилася на 9 місце у світі за смертністю від Covid
Останні новини
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
02:55
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
01:57
Штати скорочують термін ізоляції для медиків, які хворіють на Covid
00:59
Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі
00:25
ОновленоУ Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих
23:57
В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро
23:24
фотоНа українській станції "Вернадський" в Антарктиді зведуть унікальний артоб'єкт
22:50
У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна
21:57
У США на Різдво скасували близько тисячі авіарейсів через ковід
21:41
Озброєний чоловік проривався до замку, де перебуває королева Єлизавета
Усі новини...