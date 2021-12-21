"Краще втрачені плани, ніж втрачене життя": ВООЗ закликала на свята посидіти вдома

Всесвітня організація з охорони здоров'я закликала людей змінити цьогорічні святкові плани та скасувати поїздки та зустрічі, аби запобігти поширенню штаму "Омікрон" та надмірному навантаженню на медичні системи своїх країн.

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, якого цитує BBC News Україна

Пряма мова: "Краще втратити плани, ніж втратити життя…

Всі ми втомилися від цієї пандемії. Всі ми хочемо провести час із родиною та друзями. Всім хочеться повернутися до норми. Найшвидший шлях до цього для усіх нас - політичних лідерів та пересічних громадян - ухвалювати складні рішення, які допоможуть захистити нас самих та інших.

У деяких випадках це означатиме, що ви відмовитеся від якихось планів взагалі або перенесете їх. Краще скасувати щось зараз та відсвяткувати згодом, аніж відсвяткувати і пізніше журбу мати".

Деталі: Водночас за словами голови ВООЗ, пандемію можна подолати вже у 2022 - за умови, що 70% населення кожної країни буде вакицновано до середини року.

Заклики голови ВООЗ пролунали тоді, як стало відомо, що штам "Омікрон" став домінуючим у поширенні коронавірусу у США.

За словами Гебреїсуса, є ознаки того, що "Омікрон" "шириться набагато швидше, ніж штам "Дельта"".

У Білому домі заявили, що адміністрація президента Байдена "не збирається закривати країну на свята". Проте провідний радник з питань пандемії доктор Ентоні Фаучі заявив, що подорожі на Різдво пришвидшать поширення "Омікрону" навіть серед повністю вакцинованих.

Водночас низка європейських країн, серед яких Франція, Італія та Німеччина, посилили обмеження, аби пригальмувати поширення нового штаму. Нідерланди запровадили жорсткий карантин на увесь час різдвяних свят.