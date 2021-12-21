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"Лучше потерянные планы, чем утраченная жизнь": ВОЗ призвала на праздники посидеть дома

Вторник, 21 декабря 2021, 08:58
Лучше потерянные планы, чем утраченная жизнь: ВОЗ призвала на праздники посидеть дома
глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. фото из Википедии

Всемирная организация здравоохранения призвала людей изменить нынешние праздничные планы и отменить поездки и встречи, чтобы предотвратить распространение штамма "Омикрон" и чрезмерную нагрузку на медицинские системы своих стран.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, цитируемый BBC News Украина

Прямая речь: "Лучше потерять планы, чем потерять жизнь…"

Все мы устали от этой пандемии. Все мы хотим провести время с семьей и друзьями. Всем хочется вернуться в норму. Самый быстрый путь для всех нас - политических лидеров и рядовых граждан - принимать сложные решения, которые помогут защитить нас самих и других.

В некоторых случаях это будет означать, что вы откажетесь от каких-либо планов вообще или перенесете их. Лучше отменить что-то сейчас и отпраздновать впоследствии, чем отпраздновать и позже печалиться".

Детали: В то же время, по словам главы ВОЗ, пандемию можно преодолеть уже в 2022 году - при условии, что 70% населения каждой страны будет вакицировано к середине года.

Призывы главы ВОЗ прозвучали тогда, когда стало известно, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в распространении коронавируса в США.

По словам Гебреисуса, есть признаки того, что "Омикрон! "распространяется гораздо быстрее, чем штамм "Дельта".

В Белом доме заявили, что администрация президента Байдена "не собирается закрывать страну на праздники". Однако ведущий советник по пандемии доктор Энтони Фаучи заявил, что путешествия на Рождество ускорят распространение "Омикрона" даже среди полностью вакцинированных.

В то же время, ряд европейских стран, среди которых Франция, Италия и Германия, усилили ограничения, чтобы притормозить распространение нового штамма. Нидерланды ввели жесткий карантин на все время рождественских праздников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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