СБУ заявляє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо протиповітряної оборони
Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей.
Джерело: Служба безпеки України
Дослівно СБУ: "Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.
У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України".
Деталі: Вказано, що цей військовослужбовець (нині вже колишній –ред.) приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.
Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання.
Силовики зазначають, що виявили під час обшуків у його помешканні правоохоронці флеш-носії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу", заявляють при цьому в СБУ.