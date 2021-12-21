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СБУ заявляє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо протиповітряної оборони

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:57
фото СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України".

Деталі: Вказано, що цей військовослужбовець (нині вже колишній –ред.) приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.

Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання.

Силовики зазначають, що виявили під час обшуків у його помешканні правоохоронці флеш-носії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу", заявляють при цьому в СБУ.

Українська правда
Теми: СБУ


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