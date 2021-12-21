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СБУ заявляет о предотвращении передачи РФ секретных данных о противовоздушной обороне

Вторник, 21 декабря 2021, 09:57
СБУ заявляет о предотвращении передачи РФ секретных данных о противовоздушной обороне
фото СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировал выезд в РФ под предлогом посещения родственников.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы, касающиеся организации системы управления войсками Противовоздушной обороны Украины".

Детали: Указано, что этот военнослужащий (ныне уже бывший -ред.) скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.

Полученные секретные материалы мужчина хранил по месту своего жительства.

Силовики отмечают, что обнаружили во время обысков в его квартире правоохранители флэш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения", - заявляют при этом в СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУ
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