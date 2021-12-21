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У Києві за добу майже 1,5 тисячі нових хворих на ковід, 16 людей померли

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:16
У Києві за добу майже 1,5 тисячі нових хворих на ковід, 16 людей померли
Фото КМДА

За добу 20 грудня у Києві виявили 1 496 хворих на коронавірус, 16 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "1 496 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 035 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (415), Дарницькому (172) та у Голосіївському (158) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 78 хворих на коронавірус та 100 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 322 643 підтверджених випадки коронавірусу, подолали вірус 301 296 мешканців столиці, з них 2 068 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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