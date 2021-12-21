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В Киеве за сутки почти 1,5 тысячи новых больных ковид, 16 человек умерли

Вторник, 21 декабря 2021, 10:16
В Киеве за сутки почти 1,5 тысячи новых больных ковид, 16 человек умерли
Фото КГГА

За сутки 20 декабря в Киеве обнаружили 1 496 больных коронавирусом, 16 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "1 496 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 035 летальных исходов от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (415), Дарницком (172) и Голосеевском (158) районах.

В больницы столицы госпитализировали 78 больных коронавирусом и 100 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 322 643 подтвержденных случая коронавируса, преодолели вирус 301 296 жителей столицы, из них 2 068 за минувшие сутки.

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Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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