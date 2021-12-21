Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У РФ створили інструкцію для швидкої організації братських могил під час війни

Вівторок, 21 грудня 2021, 11:40
скриншот

У Росії створили національний стандарт із інструкцією для швидкої організації братських могил під час війни чи надзвичайних ситуацій.

Джерело: сайт МНС Росії

Деталі: Документ розробили і прийняли ще в вересні 2021 року, але він набуде чинності з 1 лютого 2022 року.

 
 

У ньому йдеться, що при виборі місць поховання трупів необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості та розташування до джерела водопостачання.

Стандарт закликає регіональну владу заздалегідь запасатися трунами, патологоанатомічними мішками, дезінфікуючими засобами.

 

Передбачено також формування спецкоманд із термінового поховання трупів.

Також стандарт містить інструкцію щодо організації братських могил.

 

У документі описується, скільки часу потрібно на створення братської могили, які у неї мають бути розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

 

Крім того, згідно з рекомендаціями, ховати померлих, які мають високий радіоактивний фон, потрібно в спеціально відведених для цього місцях, а поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій слід проводити в герметичних оцинкованих трунах.

 

Українська правда
Теми: Росіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам

В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі

Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні

Окупанти заявляють, що Путін виділив Криму ще 200 мільярдів

Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Усі новини...
Росія
У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів, якщо Росія нападе – WP
США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ - NYT
Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про "гарантії безпеки"
Останні новини
09:21
Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"
09:10
Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту
08:52
У Києві в четвер скасували 2 рейси електрички
08:31
Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо України
08:16
За добу в Україні виявили більше 7 тисяч нових хворих на ковід
08:00
Головні новини середи і ночі: заклики перейменувати Росію, скандал з нардепом-"слугою"
07:27
Штаб ООС повідомляє про "тишу" на Донбасі протягом доби
06:32
У США – понад 227 тисяч нових випадків Covid за добу
06:08
Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина
05:45
Глава МОЗ Німеччини запропонував 4-ту дозу вакцини для боротьби з Omicron
Усі новини...