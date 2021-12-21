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У РФ створили інструкцію для швидкої організації братських могил під час війни

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:40
У РФ створили інструкцію для швидкої організації братських могил під час війни
скриншот

У Росії створили національний стандарт із інструкцією для швидкої організації братських могил під час війни чи надзвичайних ситуацій.

Джерело: сайт МНС Росії

Деталі: Документ розробили і прийняли ще в вересні 2021 року, але він набуде чинності з 1 лютого 2022 року.

 
 

У ньому йдеться, що при виборі місць поховання трупів необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості та розташування до джерела водопостачання.

Стандарт закликає регіональну владу заздалегідь запасатися трунами, патологоанатомічними мішками, дезінфікуючими засобами.

 

Передбачено також формування спецкоманд із термінового поховання трупів.

Також стандарт містить інструкцію щодо організації братських могил.

 

У документі описується, скільки часу потрібно на створення братської могили, які у неї мають бути розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

 

Крім того, згідно з рекомендаціями, ховати померлих, які мають високий радіоактивний фон, потрібно в спеціально відведених для цього місцях, а поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій слід проводити в герметичних оцинкованих трунах.

 

Українська правда

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Теми: Росіявійна
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